Noites frias levam doentes às urgência e obrigam à utilização de macas de ambulâncias

Dez ambulâncias estacionadas no parque e várias equipas de bombeiros à espera – era este o cenário durante a tarde desta quarta-feira junto à entrada das Urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.Os operacionais aguardavam que as macas fossem libertadas pela unidade, que estava sem disponibilidade, o que levou vários doentes a realizarem tratamentos com recurso às camas das viaturas de emergência.... < br />