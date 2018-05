Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noivos de Santo António dizem adeus à vida de solteiros

Casais contaram com uma festa animada, um jantar romântico e muita música.

Por Patrícia Bento | 08:09

De sorriso no rosto e com o nervosismo já presente, os 16 casais de Santo António chegaram ao Casino de Lisboa, esta segunda-feira ao final da tarde, para a despedida de solteiro.



Uma festa longe da tradicional, onde os noivos disseram adeus aos dias de solteiro em conjunto, num convívio muito especial. Os 16 casais foram recebidos para um jantar romântico, com um concerto privado e muita diversão.



É já no dia 12 de junho que 11 casais dizem o 'sim' pela igreja e cinco pelo civil. A ansiedade e nervosismo são já bem visíveis nos noivos de Santo António.