"Norma não está a ser cumprida": especialista alerta para proteção de doentes dialisados infetados por coronavírus

Aníbal Ferreira, presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, alerta para o incumprimento de algumas normas que poderiam proteger os doentes dialisados e a restante população.

CM- A hemodiálise já está a ser feita em segurança?

Aníbal Ferreira- Foram tomadas medidas muito positivas. A legislação (Norma DGS 8/2020) impõe agora o transporte individual (ou, no máximo, três doentes) e em viatura especializada. A realização de mais testes nos doentes institucionalizados também permitiu mais diagnósticos. Foram criados protocolos de contenção para os prestadores privados de diálise mas, infelizmente, ainda não foi tomada uma medida fundamental: todos os 12 500 doentes hemodialisados em Portugal deveriam ser testados para o SARS-Cov-2, por não poderem fazer quarentena. Por outro lado, as orientações da Norma DGS 8/2020 que impõem que todos os hemodialisados que testem positivos para o SARS-CoV-2, mesmo que assintomáticos, sejam transferidos para programa de hemodiálise hospitalar (tratamento em isolamento), protege os restantes doentes hemodialisados. Mas importa referir, no entanto, que este aspeto da norma não tem estado a ser cumprido por todas as unidades hospitalares.

- Há vidas em risco?

- O cumprimento das orientações, que resultam de um trabalho conjunto de várias entidades, é fundamental na defesa dos dialisados e na redução da morbilidade e mortalidade destes doentes.

- E são mais suscetíveis?

- Estes doentes têm um risco aumentado de contágio, porque 20 a 30% residem em lares e deslocam-se semanalmente aos hospitais (não estão em isolamento).