Quem está ou vai de férias para o Algarve e está habituado ao ‘caldinho’ do mar, este mês está com azar. O vento vindo de Norte, mais frequente durante a noite e manhã, está a afastar a água quente da costa e a trocar as voltas aos banhistas, que até se arrepiam quando vão dar um mergulho.Os especialistas dizem que é um fenómeno normal, chamado afloramento costeiro, que deverá manter as temperaturas da água do mar na costa Sul entre os 18 e os 20 graus, nas próximas semanas.