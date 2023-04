O Norte conta, pela primeira vez, com mais praias com Bandeira Azul do que o Algarve. A norte, o título é atribuído a 87 areais, na região mais a sul são 85. No total, Portugal soma 347 praias costeiras com o título, ou seja, mais quatro do que no ano passado, e 47 fluviais, menos três do que em 2022.









