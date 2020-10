Portugal bateu esta quinta-feira um novo recorde de casos diários de Covid-19: 4224. É a primeira vez desde o início da pandemia, em março, que se registaram mais de 4 mil casos num só dia. Só na região Norte há 2474 novos casos, ou seja, 58,6% do total. Lisboa e Vale do Tejo registou 1102 casos novos. Do total de 4224 novos doentes, quase metade (1982) tem menos de 40 anos de idade.









Esta quinta-feira foi também o dia em que mais aumentou o número de casos ativos: são agora 54 486, mais 2490 face a terça-feira. Há ainda 33 óbitos, o número mais elevado desde 24 de abril, quando morreram 34 pessoas vítimas de Covid-19.

De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde há 2103 doentes internados devido à Covid-19, 269 dos quais em unidades de Cuidados Intensivos (mais 7 que no dia anterior).





O aumento de novos casos diários tem sido exponencial desde o início do mês: no dia 10 registou-se um novo máximo até então (1646), no dia 14 ultrapassou-se os dois mil (2072) e no dia 22 ficou acima dos 3 mil (3270). Em média, desde dia 1, há 1968 novos casos por dia, e são dadas como recuperadas, em média, 937 pessoas por dia. No espaço de mês e meio duplicou o número total de casos confirmados: de 66 396 em 17 de setembro para 132 616.

outubro com tantos casos como em 6 meses



Desde 1 de outubro já foram confirmados 57 074 casos de Covid-19, exatamente o mesmo número de casos verificado em seis meses, entre 3 de março e 28 de agosto. Este mês já conta 457 óbitos.





mortalidade acima do esperado em setembro



O relatório mensal de monitorização da mortalidade do Instituto Ricardo Jorge revela que em setembro a mortalidade esteve “sistematicamente acima do esperado”: as causas devem ser averiguadas.