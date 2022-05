Portugal enfrentou em outubro de 2020 o maior surto da Europa de legionela desse ano. A bactéria foi responsável pela morte de 15 dos 88 infetados nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Apesar da dimensão, nunca foi conhecida a origem do foco, destaca o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), no relatório anual sobre a doença dos legionários, agora publicado.









