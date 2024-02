Norte e centro com maior onda de calor em janeiro desde 1941

Portugal continental registou em janeiro, em alguns locais do norte e centro, uma onda de calor considerada "a mais significativa observada no mês de janeiro desde 1941", divulgou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo uma análise da situação climatológica em janeiro, publicada na página do IPMA, a partir de dia 22 e até ao fim do mês foram registados valores de temperatura do ar "muito superiores ao valor médio mensal".

A onda de calor abrangeu cerca de 30% das estações meteorológicas do continente, explica o IPMA, notando que as ondas de calor em Portugal, no mês de janeiro, são raras.

"De referir que, das cerca de 60 estações meteorológicas analisadas desde 1941, 75% das estações nunca registaram uma onda de calor neste mês", explica-se no documento.

O maior número de ondas de calor em janeiro foi registado nas estações em altitude, com as Penhas Douradas a averbarem sete ondas de calor desde 1941, duas delas em 2015. Bragança e Portalegre registaram duas ondas de calor cada.

Uma onde de calor acontece quando a temperatura máxima diária é pelo menos 5ºC (graus celsius) superior ao valor médio para esse período, durante pelo menos seis dias consecutivos.

As Penhas Douradas tiveram em janeiro, prolongando-se para este mês, 13 dias de onda de calor, Viseu, Cabril e Dunas de Mira 11 dias, e Montalegre, Anadia e Coimbra 10 dias, entre outras estações.