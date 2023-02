Concentração de partículas poluentes atinge hoje o Norte do País. Saiba que medidas tomar

Esta sexta-feira há uma intensificação da concentração de partículas poluentes suspensas no ar, sobretudo na região Norte.O sistema de satélites Copernicus, que avalia a qualidade do ar, classificou, esta quinta-feira, como "pobre", o terceiro pior nível numa escala de cinco a qualidade do ar, na região norte do País.Uma das causas para esta classificação é o anticiclone e o tempo frio que pressionam Portugal. Outra é a poluição atmosférica existente na região Norte, onde se concentra grandes centros de indústrias, tal como uma intensa circulação rodoviária.Segundo o geógrafo Alfredo Graça, citado pela TVI, diz que população não deve ficar alarmada, mas deve tomar medidas de precaução como o uso de máscara de proteção, principalmente os mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias."Tempo seco e estável é agradável (...) devido à calma associada. Mas, a poluição ganha protagonismo com altas pressões porque os poluentes não se dispersam", escreveu o geógrafo no Twitter.