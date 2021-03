Desde 16 de março, quando teve mais 1 caso do que Lisboa e Vale do Tejo, que o Norte não era a região com mais novos casos num dia.No sábado, primeiro dia de férias para muitos portugueses que, apesar da proibição de circular entre concelhos, optaram por ir passar a Semana Santa fora do local de residência, foi no Norte que voltaram a registar-se mais casos: 112.