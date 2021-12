Com o inverno à porta, os comerciantes preparavam-se para começar a vender um dos artigos com mais saída nos dias frios: o capote alentejano. Até que, a 19 novembro, começaram a receber cartas registadas a reclamar dividendos sobre as vendas. As cartas eram de um engenheiro civil de Penafiel, Joaquim Moreira, que anunciava ter registado, no verão, a patente deste tipo de casaco.