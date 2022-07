NOS quer 5G disponível para toda a população açoriana até ao final do ano

A empresa NOS anunciou esta quarta-feira que pretende disponibilizar a tecnologia 5G a "praticamente" toda a população dos Açores até ao final do ano.

"Temos previsto que, até final deste ano, o 5G esteja efetivamente disponível para praticamente toda a população dos Açores, com uma cobertura em cada uma das freguesias muitíssimo relevante", declarou à agência Lusa o administrador executivo, Manuel Ramalho Eanes.

O administrador falava após uma audiência com o líder do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, realizada na sede da Presidência, em Ponta Delgada.

Manuel Ramalho Eanes realçou o "potencial grande" da rede 5G e disse que a empresa tem "total disponibilidade" para colaborar com o governo açoriano na aplicação daquela tecnologia.

"A NOS veio partilhar com o Governo Regional dos Açores o seu calendário de execução e investimentos relativamente ao 5G e mostrar a sua total disponibilidade para colaborar com o governo e todas as estruturas, entidades e instituições no desenvolvimento e aplicação desta tecnologia", apontou.

Já o presidente do executivo regional vincou a importância de existir uma "cobertura significativa" da rede 5G em cada uma das freguesias açorianas.

Bolieiro destacou que é "através das comunicações" que os Açores "combatem a ultraperiferia de forma eficiente".

"Temos aqui um parceiro e um verdadeiro aliado na transição digital e na centralidade que as comunicações têm, desde logo para o negócio, para a interação social e até mesmo, no nosso caso, tendo em conta a nosso orografia, por razões de Proteção Civil", afirmou, referindo-se à NOS.

Em novembro de 2021, o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, afirmou que a rede 5G iria permitir que todas as freguesias dos Açores ter acesso à internet com "qualidade" nos dois anos seguintes.

Em declarações à agência Lusa, Cadete de Matos disse então que "em resultado do leilão do 5G" os operadores vão ter a "obrigação de garantir em toda a região dos Açores" uma "cobertura com qualidade de serviço bastante elevada".

Em fevereiro, a empresa Altice Portugal anunciou que pretende dotar todas as ilhas dos Açores com a tecnologia 5G da MEO durante 2022, estando a decorrer neste semestre a modernização das redes na região.