Nossa Senhora dos Mártires homenageada de forma diferente devido à covid-19

Uma das mais emblemáticas celebrações para os castromarinenses, a homenagem à Nossa Senhora dos Mártires, foi vivida este ano de forma particular, com as limitações inerentes à pandemia da Covid-19."Com ocupação limitada, as celebrações decorreram na Praça 1º de Maio e passaram pela celebração do Terço Mariano e realização de uma Missa Solene, encerrando com um momento musical de Nádia Catarro e Nuno Martins", afirma a autarquia.A procissão, que seria o ponto alto da celebração, não foi realizada, mas o evento acabou por ser transmitido em direto no Facebook.