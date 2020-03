As notas do segundo período vão ser comunicadas diretamente aos alunos pelas escolas para salvaguardar a proteção de dados, uma vez que não podem deslocar-se para consultar as pautas devido à pandemia covid-19, anunciou esta terça-feira o Ministério da Educação.

As escolas cumprem desde segunda-feira a habitual pausa letiva de duas semanas nesta altura do ano.

Os moldes de funcionamento do terceiro período serão divulgados a 09 de abril, de acordo com a nota do Ministério.