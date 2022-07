São divulgadas esta terça-feira as classificações dos exames nacionais do Ensino Secundário, 1ª fase. As notas dos 206 200 exames são afixadas nas escolas. As inscrições para a segunda fase dos exames, através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames, podem ser feitas esta segunda e terça-feira, com as provas a realizarem-se entre os dias 21 e 27 de julho.









