Notas melhoram a Matemática e cada vez menos escolas "chumbam"

As notas no exame nacional de Matemática A voltaram a melhorar no ano passado, com cada vez menos escolas em que a média foi negativa, e são duas públicas que lideram o 'ranking' elaborado pela Lusa.

Acompanhando a tendência geral de subida das notas, também no exame de Matemática A os finalistas do ensino secundário conseguiram melhores resultados no ano letivo 2019/2020, e a média de todas as provas foi de 13,3 valores, segundo uma análise realizada pela Agência Lusa com base em dados do Ministério da Educação.

A melhoria de quase dois valores em relação ao ano anterior refletiu-se também no número de escolas onde a média foi negativa, que é cada vez menor.