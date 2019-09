Nova administração inicia funções no Hospital de Braga

A nova administração do Hospital de Braga entra este domingo em funções, depois de ter sido anunciado o fim da Parceria Público-Privada entre o Estado e o Grupo Mello Saúde, que durou 10 anos.João Porfírio de Oliveira assume este domingo o cargo de presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga enquanto Entidade Pública Empresarial (EPE) e garante que a passagem da gestão do hospital para a esfera pública ocorreu "de forma bastante pacífica e estruturada", ainda que implique uma "mudança de organização, de processos, e procedimentos".Nesta altura, frisa, o maior desafio é "não deixar que o hospital esmoreça".