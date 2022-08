Nova Carris falha em Setúbal

A Câmara Municipal de Setúbal e as juntas de freguesia do concelho criticam falhas no serviço da Carris Metropolitana que persistem dois meses depois da entrada em funcionamento e instam a operadora a prestar esclarecimentos.As falhas mais graves, indicam, continuam a ser a supressão de horários, os constantes e significativos atrasos no funcionamento de várias linhas e a falta de informação sobre horários aos utentes, problemas para os quais consideram ser necessária uma solução urgente.Numa nota conjunta, as autarquias explicam que têm acompanhado "com enorme preocupação" a evolução da prestação de serviços pela Carris Metropolitana no concelho desde 1 de junho, data em que se iniciou a gestão do novo operador de transportes públicos.A Carris Metropolitana iniciou o serviço em 1 de junho em Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal e um mês depois na Área 3, composta por Almada, Seixal e Sesimbra. O arranque no distrito de Lisboa foi adiado para 2023.