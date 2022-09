Somam-se as queixas de utentes e autarcas da Margem Sul sobre o funcionamento da Carris Metropolitana. Em Setúbal, a câmara iniciou, ontem, reuniões com a população, nas cinco freguesias do concelho. São apontadas "falhas e deficiências que põem em causa, de forma inaceitável, a vida dos utentes da rede de transportes públicos", referiu a autarquia, em comunicado enviado ao Correio da Manhã.









