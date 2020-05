Nova esperança: Vacina Ad5-nCoV revela resultados promissores

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Entre a meia dúzia de candidatas a vacina que sobressaem nas mais de 100 em desenvolvimento por todo o Mundo, a diretora do Conselho Federal de Investigação do Canadá, Lakshmi Krishnan, afirma que a Ad5-nCoV é a mais avançada. Ela conta com as vantagens científicas da vacina candidata e com os sete anos de trabalho comum com os chineses da CanSino e a investigação militar daquele país.Nesta peculiar cooperaçã...