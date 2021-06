Nova esquadra de São Domingos de Benfica aberta até ao final do ano, garante Câmara de Lisboa

A futura esquadra da PSP de São Domingos de Benfica, em Lisboa, deverá estar em funcionamento no final deste ano, depois de estarem concluídos os trabalhos de adaptação do edifício à nova função, foi hoje anunciado.

A esquadra vai ficar instalada nas antigas instalações da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, na Rua Raul Carapinha, próximo do Jardim Zoológico, e vai servir cerca de 35 mil habitantes, segundo refere a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado.

Na nota é também indicado que a realização das obras de adaptação para a instalação da esquadra ficou oficializada hoje, com a celebração de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna e a Polícia de Segurança Pública.

"Assim, estando concluídas as obras de manutenção e conservação que realizou no antigo edifício-sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica - do qual é proprietária - a Câmara Municipal de Lisboa irá realizar os trabalhos de adaptação do imóvel a esquadra depois da apresentação, por parte da PSP, do respetivo programa funcional", lê-se na nota.

A Câmara de Lisboa estima que as obras estejam concluídas no final deste ano.

Citado na nota, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), refere que a concretização deste projeto responde a "uma forte aspiração da população de São Domingos de Benfica".

Por outro lado, também em comunicado, o Ministério da Administração Interna sublinha que a criação da nova esquadra de São Domingos de Benfica vai contribuir para "o reforço da segurança pública e para o aumento das condições e da eficiência operacional dos profissionais da PSP".