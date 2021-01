O Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge divulgou este domingo que foram identificados em Portugal continental 16 casos da nova variante do SARS-CoV-2, recentemente detetada no Reino Unido. Estes casos juntam-se a 18 outros que já tinham sido detetados na Madeira no final de dezembro. Esta nova variante é mais contagiosa e tem levado a um grande aumento de casos no Reino Unido nas últimas semanas.