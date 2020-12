Nova estirpe de coronavírus cada vez mais perto de Portugal

A nova estirpe do coronavírus que está a deixar o Mundo apreensivo aproxima-se cada vez mais de Portugal. Pelo menos um caso foi reportado em Gibraltar, segundo revela a imprensa espanhola esta segunda-feira.Esta mutação que terá nascido no Reino Unido levou grande parte da Europa a fechar fronteiras com Inglaterra. Portugal também condicionou as ligações entre os dois países.A variação mais contagiosa da Covid-19 já se espalhou por Dinamarca, Gibraltar e Austrália, segundo o jornal espanhol La Vanguardia.A nova estirpe deverá ser a causa de muitas das novas hospitalizações por Covid-19 registadas em dezembro, no Reino Unido.