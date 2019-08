A paralisação cirúrgica que os motoristas de matérias perigosas agendaram para os dias 7 a 22 de setembro poderá ter consequências mais sensíveis no fornecimento de combustíveis aos aeroportos de Lisboa e de Faro.António Comprido, secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), admitiu aoque, devido à necessidade de abastecimento quase em permanência, mesmo aos domingos, os efeitos da greve poderão fazer-se sentir nos aeroportos – só para Lisboa saem de Aveiras de cima 180 camiões por dia. Contudo, evidenciou que é preciso esperar para ver se será ou não aceite a inexistência de serviços mínimos, como quer o sindicato.Embora o pré-aviso de greve entregue esta quarta-feira pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matéria Perigosas (SNMMP) não contemple serviços mínimos, o Governo já anunciou que vai verificar a necessidade de serem tomadas medidas, o que poderá voltar a esvaziar os efeitos do protesto."No plano puramente teórico nada impede que sejam fixados [serviços mínimos], mas depende da avaliação que for feita por parte dos parceiros e do ministério", afirmou quarta-feira o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.Gorado o processo de mediação com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), os motoristas de matérias perigosas prometem voltar à paralisação, desta vez por duas semanas, recusando o trabalho às horas extraordinárias, fins de semana e feriados. Francisco São Bento, presidente do SNMMP, justificou esta nova ação de luta afirmando que é uma resposta "à intransigência" da associação que representa as empresas transportadoras.Sobre as consequências desta nova greve, caso avance, o ministro do Trabalho afirmou que o pré-aviso entregue esta quarta-feira na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho coloca "um cenário bem distinto daquele que vivemos na semana passada".A Apetro, que representa as petrolíferas, frisa este aspeto, enfatizando que "não há histórico de uma greve com estas características" – às horas extraordinárias, fins de semana e feriados – pelo que só após ouvir as empresas filiadas é que poderá haver noção dos efeitos da paralisação.Com esta nova greve, os motoristas reivindicam, nomeadamente, o pagamento "das horas extraordinárias acima das nove horas e meia de trabalho diário".O sindicato quer ainda um aumento de 50 euros no subsídio de risco por manuseamento de matérias perigosas, para que se fixe em 175 euros mensais.O advogado Pedro Pardal Henriques, vai encabeçar a lista por Lisboa do PDR nas próximas Legislativas. O anúncio foi feito quarta-feira por Marinho e Pinto, líder do partido, e confirmado posteriormente pelo próprio Pardal Henriques em comunicado.Com a corrida a deputado, Pardal Henriques deixa de ser o porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. Para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha", justificou.O advogado continua como representante jurídico.