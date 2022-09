A expansão do metropolitano em dois quilómetros obriga a alterações profundas na circulação automóvel junto ao Campo Grande e na 24 de Julho, entre Santos e o Cais do Sodré. Devido ao corte do trânsito nesta avenida foi criada, desde ontem, uma nova alternativa, através da Praça Duque da Terceira, com desvio em direção à Rua da Cintura do Porto de Lisboa e acesso direto à Avenida Brasília.









Ver comentários