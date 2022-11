Nova mascote do serviço de neonatologia de Gaia simboliza coragem dos prematuros

A Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia vai, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Prematuridade, apresentar uma nova mascote, que simboliza a coragem dos prematuros perante as adversidades que enfrentam à nascença.

Em declarações à agência Lusa, o médico da Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (CHVNG/E), António Vinhas, afirmou hoje que o nome da nova mascote foi inspirado numa expressão utilizada há já vários anos pela equipa de enfermeiros, médicos e auxiliares daquela unidade para designar os recém-nascidos prematuros: 'Ervilhinha'.

A mascote, que no interior se divide em três ervilhas, sendo uma mais pequena e de cor roxa por simbolizar os prematuros e a cor da prematuridade, representa a "coragem e força" dos recém-nascidos prematuros perante as adversidades que enfrentam logo à nascença.