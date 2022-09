Nova Maternidade de Coimbra vai ser construída no hospital universitário

A nova Maternidade de Coimbra vai começar a ser construída já no próximo ano, garantiu esta segunda-feira o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no final de uma visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.“Do ponto de vista técnico foi decidido localizar a maternidade junto ao CHUC”, disse o ministro.“A prioridade é que os serviços de maternoinfantil continuem no futuro a oferecer segurança”, afirmou.