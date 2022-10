A nova ponte sobre o Douro para a futura linha Rubi do Metro do Porto causa um “impacto negativo bastante significativo” na paisagem, indica o Estudo de Impacto Ambiental, agora em consulta pública.



“Continuo a pensar que esta não era a localização que a cidade queria e a minha opinião coincide totalmente com o Estudo de Impacto Ambiental”, disse esta quinta-feira Rui Moreira, autarca do Porto.









