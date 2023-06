Nova ponte sobre o rio Douro terá o nome de "Dona Antónia Ferreira"

A nova ponte sobre o Douro, que vai unir o Porto a Gaia, através de uma linha do metro, terá o nome de "Ponte Dona Antónia Ferreira". Antónia Ferreira, conhecida como "Ferreirinha" foi uma das grandes impulsionadoras do cultivo do vinho do Porto.O nome foi escolhido por votação e estavam em concurso nomes como "Ponte Douro", "Ponte da Boa Viagem", "Ponte Engenheiro Joaquim Sarmento", "Ponte da União" e "Ponte da Boa Passagem". A escolha vencedora obteve 45% dos 12.135 votos, revela o Jornal de Notícias.A "Ponte Ferreirinha" será a sétima ponte sobre o rio Douro. A ponte, localizada entre o Campo Alegre (Porto) e a Arrábida (Gaia), servirá, maioritariamente, o metropolitano do Porto, que está a construir uma nova linha (Rubi) que vai ligar a Casa da Música a Santo Ovídio, em Gaia. A ponte será também pedonal.