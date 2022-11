Um novo tratamento de radioterapia contra o cancro de pele, que utiliza radiação de eletrões de alta energia, começa a ser aplicado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, no próximo ano. “O ensaio clínico abrange 150 adultos e terá uma duração de 18 meses”, avançou ao CM a diretora do Serviço de Radioterapia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (que integra o Santa Maria), Filomena Pina.









