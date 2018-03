Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova tempestade traz chuva e ventos fortes

Meteorologista admite a possibilidade de ocorrência de novos fenómenos no País.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 08:42

Ainda se fazem contas aos danos provocados pela intempérie dos últimos dias, e uma nova tempestade já se aproxima de Portugal: deve chegar amanhã à Madeira e na madrugada de sexta-feira ao continente.



Ventos fortes - com rajadas até aos 110 km/h - precipitação por vezes forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada, e ondas que poderão vir a atingir os oito metros no próximo domingo. É esta a previsão do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).



O Algarve, a região mais atingida pelo mau tempo dos últimos dias, volta a ser aquela que levanta maiores preocupações. Em particular devido à agitação marítima.



"A precipitação até deve ser mais intensa na zona Centro e no Norte, mas por se tratar de vento e ondulação de Sudoeste, a costa Sul do Algarve é a mais vulnerável", explicou ao CM Ângela Lourenço, do IPMA.



A meteorologista admitiu ainda a possibilidade de ocorrência de novos tornados, à semelhança dos cinco que atingiram Portugal na última semana (dois registados no Algarve, dois em Viana do Castelo e um em Espinho).



Ainda segundo as observações do IPMA, a localização do anticiclone dos Açores numa posição mais a Sul do que o habitual está a fazer com que as tempestades do Atlântico Norte estejam a atingir a costa portuguesa.



Onze derrocadas de falésias registadas no Litoral algarvio

Um total de 500 toneladas de rocha, correspondentes a 200 metros cúbicos, caíram ontem de manhã entre as praias do Vau e dos Careanos, em Portimão, naquela que foi derrocada mais grave das 11 já registadas em falésias pela Agência Portuguesa do Ambiente na costa algarvia, em resultado dos recentes temporais.



A Autoridade Marítima já alertou para a necessidade de a população evitar passear perto das falésias, que se encontram instáveis e em risco de desmoronamento, sobretudo na costa Sul do Algarve. Neste caso, as rochas vão ser deixadas no local.



Neve corta estradas na serra da Estrela e de Montemuro

A EN321, que liga Castro Daire a Cinfães, esteve ontem de manhã cortada ao trânsito na zona da serra de Montemuro devido à queda de neve. Alguns automobilistas foram apanhados pelo nevão e ficaram bloqueados na via. O limpa-neves foi acionado e o problema resolvido.



Também na serra da Estrela, as estradas que atravessam o maciço central foram encerradas ao trânsito por razões de segurança. Para os próximos dias a previsão é de queda de neve com cotas superiores a mil metros de altitude.



PORMENORES

Comunicação de estragos

Os agricultores afetados pelo tornado de domingo, no Algarve, devem comunicar os prejuízos à Direção Regional de Agricultura até amanhã.



Prevenção de cheias

As zonas críticas dos rios Tâmega, em Chaves, e Douro, na Régua, vão ser alvo de uma intervenção de 3,7 milhões de euros para a requalificação fluvial e controlo dos riscos de cheias.