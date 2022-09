Nova tendência nas passerelles? Modelos tropeçam de forma intencional

onge vão os tempos em que uma queda em plena passerelle era vista com algo negativo, como se de um trabalho mal executado se tratasse. Até porque os acidentes acontecem e as modelos não são exceção. Perante um tropeço, o importante é saber levantar-se e começar de novo, tal como aconteceu com Kristen McMenamy, de 57 anos, que caiu ao desfilar para a coleção outono/inverno 2022/23 de Jean Paul Gaultier, em Paris. Mas McMenamy não se encontra sozinha na lista. Não nos esqueçamos de Naomi Campbell em 1993, para Vivienne Westwood, ou de Ming Xi em 2017, para a Victoria's Secret.Leia a notícia na Máxima