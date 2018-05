Nova vacina aumenta esperança de vida a doentes com cancro no cérebro

Tratamento usa células imunes dos pacientes e direciona-as para o tumor.

16:45

glioblastoma multiforme.



A vacina funciona através da e xtração de células imunes do sangue dos pacientes, misturando-as com marcadores do tumor antes de as injetar de novo no corpo. Deste modo, as células são direcionadas para o cancro a atuam como uma "arma".





e afirma que alguns dos pacientes submetidos ao tratamento viveram mais sete anos do que era previsto.



Foram mais de 300 os pacientes submetidos aos ensaios clínicos e os resultados mostram que estes "viveram mais do que era expectável".



A fundação The Brain Tumor Charity, no Reino Unido, afirma que os resultados iniciais são "notavelmente promissores".







BREAKING NEWS - Results have published showing an increased average survival time for GBM patients taking part in a immunotherapy clinical trial; https://t.co/HCHHovH4lr #ACureCantWait #Glioblastoma pic.twitter.com/JUcOHqvwj1 — Brain Tumour Charity (@BrainTumourOrg) 29 de maio de 2018







O tratamento padrão para este tipo de cancro é cirurgia seguida de quimioterapia. Os 331 do

Cerca de um terço dos pacientes foram classificados como "sobreviventes prolongados" pois ganharam uma média de 40 meses e meio após a cirurgia com o tratamento.



O professor de neurocirurgia, Keyoumars Ashkan, um dos coautores do estudo afirma que o artigo cintífico "aponta para uma descoberta potencialmente revolucionária no tratamento do glioblastoma multiforme".



Foi criada uma nova vacina para doentes oncológicos que promete dar anos de vida a quem sofre com cancro no cérebro conhecido porO novo tratamento encontra-se ainda em ensaios clínicos numa investigação internacional que conta com 69 coautores e já dura há 11 anos. O estudo clínico foi publicado esta terça-feiraentes que se sujeitaram a esta vacina viveram, em média, mais 15 a 17 meses do que era suposto.