Nova variante Covid-19 identificada no Chipre mistura Delta e Ómicron. Há já 25 infetados

registadas 26 419 novas infeções por Covid-19 e dados indicam que 98% dos casos da primeira semana de janeiro, no Médio Tejo, devem-se a esta variante.

Foi anunciada este sábado, por um cientista no Chipre, a descoberta uma nova variante Covid-19 que mistura a variante Delta e Ómicron.A revelação, segundo a Bloomberg, foi feita pelo professor de Biologia da Universidade de Chipre Leondios Kostrikis, que intitula esta nova estirpe de "Deltacron" devido às parecenças genéticas com Delta e Ómicron, que se 'unem' nesta nova variante híbrida.Já foram identificados 25 casos desta nova variante no Chipre, através do estudo da equipa de Kostrikis, mas o cientista adianta que ainda é cedo para se saber quantas pessoas esta variante já afetou e quais as consequências e impacto que poderá ter.Esta nova variante chega numa altura em que a Ómicron é a variante dominante na Europa. Em Portugal, este domingo, foram