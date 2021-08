Nova variante da Covid-19 detetada na Madeira

A variante de SARS-CoV-2 C.1.2 foi detetada pela primeira vez em Portugal, "mais propriamente na Madeira, no início do mês de julho, tendo-se registado apenas 1 caso de infeção", divulgou fonte do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



"Desde essa altura, não se verificou confirmação laboratorial de qualquer caso da variante C.1.2 nas mais de 3 mil amostras entretanto analisadas, pelo que não se conhecem cadeias de transmissão associadas a esta variante, nem é de esperar que venha a existir uma evolução de crescimento da sua frequência", acrescentou a mesma fonte.

Em relação ao potencial de transmissibilidade da variante C.1.2, "não existe qualquer evidência que permita aferir que estamos perante uma variante potencialmente mais infeciosa e/ou resistente às vacinas que as variantes de interesse identificadas até agora", adiantou a mesma fonte.

"Pelo contrário, dificilmente isso se verificará, tendo em conta que esta variante surgiu há já vários meses e, até ao momento, apenas foram identificados em todo o mundo cerca de 100 casos. Não existem também quaisquer estudos que evidenciem que a variante C.1.2 ofereça maior resistência às vacinas, nem que origine problemas de falhas vacinais ou casos de doença mais grave", acrescentou.

Segundo um estudo do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul, a nova variante foi primeiro detetada neste país africano em maio último. Um mês mais tarde tinha chegado ao Reino Unido e à China. E até 13 de agosto também foi detetada na República Democrática do Congo, Maurícia, Nova Zelândia, Suíça e Portugal.

A nova variante "sofreu uma mutação substancial" por comparação com o primeiro vírus detetado na cidade de Wuhan, na China.