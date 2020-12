Nova variante do coronavírus "tem maior propensão para infetar crianças", garantem especialistas

A nova variante do novo coronavírus que está a disseminar-se rapidamente no Reino Unido, e que já levou vários países a suspenderem as ligações com este território, tem mutações que tornam as crianças mais susceptíveis de serem infetadas e ficarem doentes com Covid-19, anunciaram cientistas britânicos esta segunda-feira.

Nas estirpes anteriormente identificadas, as crianças tinham menos probabilidades de serem infetadas mas, nesta nova mutação do SARS-CoV-2, os mais novos terão tantas hipóteses de desenvolverem a doença quanto os adultos, segundo os investigadores do Grupo de Aconselhamento sobre Vírus Respiratórios Novos e Emergentes (NERVTAG, na sigla original).

"Há provas de que tem maior propensão para infetar crianças. Ainda não estabelecemos a causalidade, mas é possível observar isso nos dados já recolhidos", adianta o investigador e epidemiologista da Imperial College, em Londres, Neil Ferguson.

Wendy Barclay, membro da NERVTAG e especialista em virologia esclarece que, entre as mutações desta nova variante, estão mudanças na forma como a o coronavírus entra nas células humanas, o que significa que "as crianças serão tão suscetíveis ao vírus quanto os adultos". "Observando os padrões, espera-se que mais crianças serão infetadas", alertou a especialista.