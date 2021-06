Nova variante é preocupante porque é mais "resistente a apenas uma dose" da vacina, diz Ministra da Saúde

A ministra da Saúde admitiu também na segunda-feira que a variante Delta do coronavírus SARS-Cov-2 se tornará dominante em Portugal e disse que a estratégia é acelerar a vacinação contra a covid-19.

A Ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta terça-feira que a nova variante Delta está a circular no País, e que é motivo de preocupação porque é mais resistente a apenas uma dose da vacina Covid.Marta Temido acrescentou ainda que os próximos passos a tomar relativamente ao combate da pandemia de Covid-19 em Portugal é "apreciar os dados, refletir sobre a evolução da pandemia e tomar as medidas menos restritivas possíveis e que consigam controlar a pandemia"."Neste momento estamos com muita confinaça naquilo que está a ser a opção da vacinação mais rápida", afirmou.

"O que estamos a assistir é a uma predominância da variante (Delta, inicialmente detetada na Índia) na região de Lisboa e estamos a tentar que entre nas outras regiões do país numa fase em que as pessoas estão já mais protegidas pela vacinação.