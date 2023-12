“Estou esperançoso que vamos reviver a vida e ser felizes o resto dos nossos anos”, disse, com emoção e sem travar as lágrimas, Alfredo Almeida, de 85 anos, após uma cirurgia de colocação de um ‘pacemaker’ inovador, por não ter fios e ser o mais pequeno do Mundo, realizada na quinta-feira passada, no Hospital de Abrantes.









Alfredo Almeida, residente em Constância, deu entrada no hospital no dia 21, após sofrer um acidente de viação por perda de consciência enquanto conduzia. Estava com a mulher, Olga, de 83 anos, que sofreu ferimentos ligeiros e recupera em casa.

No dia seguinte à cirurgia, o idoso, militar na reforma, teve alta e agora só quer recuperar depressa. Em declarações à Lusa, destacou a sua vontade de “viver mais uns anitos” com a mulher. “Ainda vamos ser felizes o resto dos nossos anos”, afirmou.





O dispositivo implantado em Alfredo Almeida é um “equipamento de vanguarda” indicado para doentes em que seja necessário preservar os acessos vasculares, disse à Lusa o cirurgião José Linder, que integrou a equipa médica, adiantando que Portugal é pioneiro na sua aplicação.