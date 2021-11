A criação da linha circular do metro de Lisboa, que vai ligar o Rato ao Cais do Sodré, irá beneficiar negócios imobiliários. As novas estações do metropolitano estão a ser construídas ao lado de condomínios de luxo e de empreendimentos turísticos, em terrenos que agora valem milhões. Tudo em nome do que foi idealizado pelo antigo vereador do Urbanismo Manuel Salgado.