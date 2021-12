Conquistou uma estrela Michelin, aos 36 anos, como chef executivo do distinto Vila Foz, na Av. Montevideu, Porto, mas foi no restaurante dos pais, o Toca da Formiga, em Ermesinde, que floresceu o gosto pela culinária. “Já vem de família! Numa altura, deixei os estudos e dediquei-me a trabalhar no registo familiar, até que decidi tirar a formação, que é muito importante”, contou Arnaldo Azevedo ao CM.