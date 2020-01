Novas matrículas sem mês e ano de registo

As novas chapas de matrícula deixam de ter a referência ao ano e mês do primeiro registo do veículo. O decreto-lei que define as novas regras foi esta terça-feira publicado em Diário da República, entrando esta quarta-feira em vigor. As atuais matrículas mantêm-se válidas.A nova série é constituída por dois grupos de duas letras nas extremidades e um grupo de dois algarismos ao centro. É definida a possibilidade da "não utilização de combinações que possam formar palavras ou siglas que se entenda dever evitar".Desta forma, será possível impedir a formação de palavras como PU... ou CO..., por exemplo. Isso leva, no entanto, a que o tempo máximo de utilização do novo modelo seja reduzido de 74 para cerca de 45 anos. Mas, no futuro, existe a possibilidade de inclusão de três algarismos.A retirada do ano e mês das matrículas das viaturas é justificada por Portugal ser o único país da União Europeia que usa as datas - só em Itália é possível indicar o ano. A situação "gera interpretações incorretas por parte das entidades fiscalizadoras do trânsito de outros Estados", uma vez que "diversos países utilizam a referida solução não para a indicação da data da primeira matrícula do veículo", mas para "a data limite de validade da matrícula".Do modelo anterior estavam disponíveis, no início deste ano, 60 220 matrículas. O Instituto da Mobilidade e Transportes diz estar previsto que se esgotem até ao final do próximo mês.Entretanto, as chapas de matrícula dos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos passam a ter o símbolo de Portugal e da União Europeia.