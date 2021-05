Novas medidas para Lisboa com capital colocada em alerta devido a casos de Covid-19

A partir de quinta-feira são postas em prática sete novas medidas em Lisboa que visam travar os focos locais de contágio de Covid-19. O conjunto de ações é repartido por duas áreas: aumentar a testagem e acelerar a vacinação. O Governo reconhece que a capital está sob alerta, mas rejeita um cenário de alarme.Na aplicação de vacinas será permitido o autoagendamento "a maiores de 40 anos, a partir de 6 de junho e aos maiores de 30 anos, a partir de 20 de junho", avançou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. Esta é uma medida que visa travar um maior número de contágios, já que os "adultos jovens representam o maior risco", segundo explicou o diretor de serviço de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, André Peralta.Relativamente aos testes, serão iniciados processos de testagem em massa. A primeira operação, realizada já a partir de amanhã, é junto da população migrante e requerente de asilo. Outros grupos de pessoas vulneráveis começam também a ser testados, como, por exemplo, sem-abrigo ou toxicodependentes.Na sexta-feira começa a testagem massiva de motoristas de táxis, de veículos de transporte descaracterizado e profissionais de entregas ao domicílio. Também nas principais estações de transportes serão feitos testes, como por exemplo a Gare do Oriente, estando prevista a instalação de postos móveis.No fim de semana, equipas de testagem serão instaladas em áreas de forte concentração de pessoas no período noturno, como o Bairro Alto, Av. 24 de Julho, Cais do Sodré e São Pedro de Alcântara – testes serão efetuados em simultâneo com ações de sensibilização para as pessoas respeitarem o distanciamento de dois metros. Segunda-feira, a testagem chega aos restaurantes, disse Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.Em Lisboa, mas também em todo o País, serão antecipadas as ações de testagem, já a partir de amanhã, no Ensino Básico e Secundário e também no Ensino Superior.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, avançou que estão a ser estudadas novas medidas a serem aplicadas em bodas e batizados, a fim de travar contágios.O primeiro-ministro, António Costa, revelou reserva perante a possibilidade da subida de casos na capital estar relacionada com os festejos do título de campeão do Sporting. Também afasta o risco elevado de contágios resultante do turismo.Lisboa regista 143 novos casos por cem mil habitantes e podem ser atingidos os 240 casos dentro de 15 dias. Bairros históricos do centro lideram contágios.Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos de Covid-19 nos últimos nove dias, totalizando 1588 casos da doença, valor que representa cerca de 43% do total no País no mesmo período temporal.Associações de moradores de bairros do centro de Lisboa estão "revoltadas" com o regresso dos ajuntamentos noturnos, sobretudo de jovens, e temem o aumento de casos de Covid-19 nos próximos meses.Marcelo Rebelo de Sousa afastou esta terça-feira o regresso ao estado de emergência. Chefe de Estado assumiu ser necessário manter todos os cuidados, mas agora há mais fatores a ter em conta, nomeadamente a vacinação e a testagem.O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta terça-feira, após a cimeira de líderes da União Europeia, que o sistema operacional dos certificados digital Covid-19 da União europeia (UE) "está pronto" e deverá entrar em funcionamento a 1 de julho. Concretização do processo implica a realização de testes preparatórios, em alguns países, que serão realizados no próximo mês. Os certificados digitais são destinados a pessoas que tenham completado o processo de vacinação. O recurso a estes documentos será, sobretudo, procurado para as ligações aéreas e irão permitir viajar para o estrangeiro sem a realização de testes de despistagem da Covid-19.Decisão é tomada no momento em que quase metade da população adulta da União Europeia tomou pelo menos uma dose da vacina, num total de 300 milhões de doses entregues aos Estados-Membros, anunciou também esta terça-feira a Comissão Europeia (CE). Excluindo as doses em armazém e as perdas registadas, foram administradas 245 milhões de doses na UE e 46% da população adulta do bloco europeu (170 milhões de pessoas) recebeu pelo menos uma dose. "Esta semana vamos atingir um novo marco: metade dos adultos da UE terão recebido a sua primeira dose", afirmou a presidente da CE, Ursula von der Leyen. Em Portugal, foram administradas cinco milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 3,5 milhões são referentes a adultos que tomaram a primeira dose, o que representa 39% dos 8,8 milhões de portugueses com mais de 18 anos.Está marcada para a próxima 6ª feira uma reunião de peritos no Infarmed, em Lisboa, em que serão apresentadas propostas para fazer frente aos focos de transmissão na região de Lisboa, mas também para o pós-desconfinamento, em particular no verão. As propostas serão apresentadas junto do primeiro-ministro, António Costa, que no Conselho de Ministros da próxima semana tomará decisões.