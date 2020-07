Novas medidas para o próximo ano letivo passam por mais aulas, mais professores e turmas mais pequenas

O ministro da Educação apresentou esta sexta-feira as novas medidas para o ano letivo que se avizinha. Além de um período letivo mais longo, haverá ainda aulas presenciais com possibilidade de haver telescola dependendo da evolução da pandemia.O ministro explicou ainda que foram preparadas medidas para 3 cenários, em função da situação epidemiológica: presencial, misto e não presencial.As escolas vão funcionar em regime presencial, com "possibilidade de uma gestão mais flexível dos horários, espaços escolares e créditos horários". O regime misto prevê que os alunos alternem entre períodos presenciais, sessões à distância e de trabalho autónomo orientado.Já o regime não presencial prevê atividades de ensino e aprendizagem à distância, com regras mais claras. Em contingência, privilegia-se o serviço educativo em regime presencial nos grupos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos, alunos beneficiários de Ação Social Escolar ou alunos em risco ou perigo sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.Quanto às turmas serão mais no sentido em que haverá menos alunos por turma e haverão por isso mais professores.Os alunos que reprovarem este ano, terão apoio extra no que se segue e as primeiras cinco semanas serão no sentido de recuperar e consolidar a matéria que foi dada em 2019/2020.O começo está agendado para 14 e 17 de setembro, terminando a 18 de dezembro, no 1º período. O 2º período começa a 4 de janeiro de 2021 e termina a 24 de março. Já o 3º período começa a 6 de abril de 2021, termina a 9 de junho para os 9º, 11º e 12º, a 15 de junho para os 7º, 8º e 10º ano e 30 de junho para a pré-primária, 1º e 2º ciclos.