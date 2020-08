Novas medidas para São Miguel pretendem evitar descontrolo da pandemia da covid-19

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou hoje que as novas medidas de combate à pandemia de covid-19 na ilha de São Miguel serão implementadas com o objetivo de evitar o "descontrolo" da propagação do novo coronavírus.

"Estas medidas são tomadas para evitar que cheguemos a uma situação de descontrolo", declarou o governante, falando à RTP/Açores.

Vasco Cordeiro foi convidado do Telejornal do canal público açoriano no dia em que o Governo dos Açores deliberou encerrar a partir de quinta-feira, dia 13, e até 01 de setembro, as discotecas em São Miguel, sendo que os bares na ilha terão as 22:00 como hora limite de atividade, devido à pandemia de covid-19.