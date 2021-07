Novas medidas provocaram corrida aos testes rápidos nas parafarmácias

Desde o dia 1 de abril, a Well's, marca que pertence ao grupo Sonae, já comercializou cerca de 500 mil testes rápidos, os testes que podem ser feitos pelo cliente em casa. A rede de parafarmácias nota que, "durante os últimos três dias, após as novas medidas divulgadas pelo Governo, a marca já vendeu mais de 77 mil unidades".Além disso, a empresa especifica que "registou igualmente, nos últimos dias, uma forte procura de testes rápidos por parte de empresas e restaurantes em todo o país". Recorde-se que, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de quinta-feira, foi anunciado que é necessário apresentar o certificado digital ou um teste negativo para aceder ao interior de restaurantes ou espaços de alojamento nos 60 concelhos de maior risco , entre as 19 horas de sexta-feira e as 22h30 de domingo. Esta medida entrou em vigor às 15h30 do passado sábado, dia 10 de julho.As medidas dão ainda margem para que o teste seja efetuada no restaurante ou no espaço de alojamento."A procura cresceu exponencialmente nos últimos três dias", indica João Cília, diretor geral da Well's. "Temos tido muitas encomendas de grandes volumes por parte da restauração e hotelaria, não só nas nossas lojas mas também em wells.pt. A loja online tem sido mesmo muito procurada, pois não existe limite de compra e o cliente pode pedir para entregar em qualquer morada ou numa das nossas 287 lojas, sem custos", explica este responsável.Apesar da corrida deste fim de semana, a marca indica que o stock e disponibilidade de testes rápidos está assegurada, tanto nas lojas físicas como online. A empresa tem ainda uma parceria com a plataforma de entregas Glovo, onde é possível comprar testes rápidos para serem entregues em casa.Desde abril que estes testes, que permitem ter um resultado entre 15 e 30 minutos, são comercializados nas mais de 287 lojas da marca, com "equipas devidamente formadas para ajudar os clientes a esclarecerem as suas dúvidas", explica a Well's.A venda destes testes é permitida a maiores de 18 anos.