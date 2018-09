Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas notas de 100 e 200 euros começam a circular em maio

Novos elementos de segurança oferecem maior proteção contra a falsificação e aumentam a segurança das notas.

14:12

O Banco Central Europeu (BCE) apresentou esta segunda-feira as novas notas de 100 e 200 euros da série Europa que entram em circulação em 28 de maio de 2019.



Como o BCE decidiu deixar de fazer notas de 500 euros a partir de finais deste ano e já não as inclui na série Europa, as novas notas de 100 e 200 euros são as últimas desta série.



As notas de cinco, 10, 20 e 50 euros desta série começaram a circular em 2013, 2014, 2015 e 2017, respetivamente. A nota de 50 euros foi introduzida no dia 04 de abril de 2017.



"As novas notas de 100 e 200 euros têm dimensões diferentes das notas de 100 e 200 da primeira série. A largura destas duas denominações é igual à da nota de 50 euros. O comprimento permanece, contudo, inalterado -- quanto maior é o comprimento, mais elevado o valor da nota", refere um comunicado divulgado pelo Banco de Portugal.



De acordo com a mesma descrição, as novas notas podem "ser tratadas e processadas com mais facilidade pelas máquinas e cabem melhor nas carteiras de quem as utiliza e têm maior durabilidade, visto que estarão sujeitas a menor desgaste e deterioração".



Os novos elementos de segurança oferecem maior proteção contra a falsificação e aumentam a segurança das notas.