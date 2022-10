Novas paragens de autocarro no Porto são bonitas mas não protegem contra a chuva

Apesar da beleza característica das novas paragens de autocarro que estão a ser colocadas no Porto, opinião que é quase unânime por parte dos passageiros, a verdade é que estas não apresentam uma grande funcionalidade.São aproximadamente 650 as paragens que virão a ser colocadas pela Câmara do Porto, todas elas instaladas com a melhor tecnologia de apoio aos passageiros, mas apenas 159 se encontram, neste momento, posicionadas.Segundo avança a imprensa nacional, as novas paragens causam alguma admiração por quem passa, sobretudo por estarem viradas 'de costas' para a estrada. No entanto, estas novas paragens apresentam algumas infuncionalidades, nomeadamente terem uma cobertura demasiado elevada e falta de proteção lateral, o que faz com que os passageiros estejam expostos aos mau tempo.