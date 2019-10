Novas paróquias já esperam a chegada de ‘padre sexy’

As paróquias de Gandra, Taião, Sanfins, Boivão e Gondomil, em Valença, já estão a preparar a chegada do novo pároco: o padre Ricardo Esteves, conhecido como ‘padre sexy’.A mudança foi ordenada pela diocese de Viana de Castelo e apesar da oposição dos fiéis de Caminha, onde esteve nos últimos anos, o padre Ricardo vai assumir as novas paróquias em dezembro. A data vai ser acertada em meados do próximo mês."Ainda não se sabe ao certo quando vem o novo padre, mas é uma pena este ir embora, também gostamos muito dele, fez um trabalho espetacular", comentava este domingo de manhã, à entrada para a missa na igreja de Gondomil, uma das paroquianas.No interior da igreja de Gondmil, o pároco ainda em exercício distribuiu um panfleto com várias informações e a preparar, desde já, a passagem de testemunho para o substituto."Peço-vos que acolhais, tal como a mim fizeste, o novo pároco. Peço-vos também que não façam comparações: cada pessoa é diferente, mas todas são instrumentos de Deus! Acredito que um padre jovem como o Ricardo será uma bênção para as cinco comunidades. Desejo-lhe, por isso, as maiores felicidades, certo que será também acolhido como um bom filho", lê-se no documento escrito pelo atual pároco que se vai mudar para Viana do Castelo.