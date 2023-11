Sindicato alerta que novas receitas de medicamentos representam risco para doentes

O Sindicato Independente dos Médicos divulgou que a nova versão de receita para medicamentos utilizada no Serviço Nacional de Saúde representa um risco para os doentes.

"Para além da burocratização do trabalho médico, esta alteração constitui um risco clínico para a segurança dos doentes, uma vez que dificulta enormemente a leitura e compreensão da posologia aos doentes", defende o SIM.

A estrutura sindical dá um exemplo das dificuldades em indicar as quantidades que o utente deve tomar com "o medicamento Levodopa + Benserazida com a posologia "1/4 de manhã + 1/4 ao almoço + 1/4 ao lanche".

A nova versão da aplicação de Prescrição Eletrónica Médica que é utilizada na maioria das unidades do Serviço Nacional de Saúde, como centros de saúde e hospitais, foi implementada na semana passada. E uma semana depois o SIM alerta que o sistema "inferniza o trabalho dos médicos".

"A nova versão vem dificultar, atrasar e burocratizar de forma intolerável o trabalho dos médicos no Serviço Nacional de Saúde", acrescenta o sindicato, isto porque "a atualização para a versão 2.4.0 passou a obrigar a introdução de até seis campos para cada medicamento prescrito, dois dos quais com mais de 50 de opções, quando até agora a posologia era indicada de forma simples e inteligível para o utente numa única linha de texto livre".

O SIM apelou "à imediata reversão da medida recentemente implementada, eliminando a obrigatoriedade de posologia estruturada".