Incluir as vacinas contra o rotavírus, a meningite B e o vírus do papiloma humano (HPV) - neste caso para rapazes, pois em relação às raparigas já faz parte desde 2008 – no Programa Nacional de Vacinação (PNV) pode custar mais 44 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). ...